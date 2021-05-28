Imanbek вошел в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

Российский Forbes представил ежегодный рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.
В категории «Искусство» эксперты отметили художника Вову Перкина, актрису Варвару Шмыкову и оператора Ксению Середу.
В номинации «Музыка» победили участники группы Cream Soda, битмейкер Слава Марлоу и диджей Imanbek.
Среди молодых социальных активистов Forbes выделил Леонида Драбкина (операционный координатор «ОВД-Инфо»), Эльмиру Ибрагимову (основательница школы футбола для девочек в Дагестане), Сергея Нугаева и Александра Братчикова (основатели проекта «Кружок»).
В категории «Мода и дизайн» лауреатами стали стилистка Ксюша Смо, основательница Love&Swans Мария Лебедева и визажистка Кейт Мур.
В номинации «Предприниматели» победили Артур Зеленый (основатель Performance Group), Дарья Крошкина (основательница StudyFree), Алексей Белянкин (основатель LegionFarm).
Источник: daily.afisha.ru