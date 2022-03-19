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Imanbek совместно c Tommy Cash, OhGeesy и LOST CAPITAL выпустил новый трек
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Сегодня в 09:53

Imanbek совместно c Tommy Cash, OhGeesy и LOST CAPITAL выпустил новый трек

18 марта казахстанский музыкант Imanbek выпустил трек Baby Shock.


Работа была записана совместно с эстонским рэпером Tommy Cash, американским рэпером OhGeesy и дуэтом армянских музыкантов из LOST CAPITAL.

Источник: zakon.kz

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