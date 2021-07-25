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Иманбек презентовал новый трек
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Сегодня в 11:39

Иманбек презентовал новый трек

Казахстанский DJ Иманбек презентовал новый трек, записанный совместно с российскими музыкантами Ярославом Милославским и Кириллом Dzham.


Ярослав Милославский (Ya Rick) — российский автор, музыкант и исполнитель песен на английском языке. Его композиции звучат не только на родине, но и далеко за ее пределами. Ни одна молодежная вечеринка не обходится без электронной музыки Ya Rick.

Кирилл Dzham — исполнитель, начавший свою музыкальную карьеру в стиле хип хоп и в дальнейшем плавно перешедший на клубную тематику, став артистом в жанре мэшап Hip-Hop и Dance в России.

Источник: tengrinews.kz

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