Казахстанский DJ Иманбек презентовал новый трек, записанный совместно с российскими музыкантами Ярославом Милославским и Кириллом Dzham.





Ярослав Милославский (Ya Rick) — российский автор, музыкант и исполнитель песен на английском языке. Его композиции звучат не только на родине, но и далеко за ее пределами. Ни одна молодежная вечеринка не обходится без электронной музыки Ya Rick.

Кирилл Dzham — исполнитель, начавший свою музыкальную карьеру в стиле хип хоп и в дальнейшем плавно перешедший на клубную тематику, став артистом в жанре мэшап Hip-Hop и Dance в России.

Источник: tengrinews.kz