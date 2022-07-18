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Imanbek представил клип на хит Belly Dancer
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Вчера в 10:29

Imanbek представил клип на хит Belly Dancer

Казахстанский диджей Imanbek cовместно с BYOR выпустил клип на трек Belly Dancer.



В клипе можно заметить анимационного персонажа Иманбека, который стоит за диджейским пультом.

Источник: tengrinews.kz

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