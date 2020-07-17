Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes в основном благодаря росту стоимости акций Tesla.

Состояние Маска, по данным счетчика Forbes Real-Time, сейчас составляет 68,5 миллиарда долларов, что позволило ему подняться на восьмую строчку рейтинга. Forbes отмечает, что с 18 марта по 14 июля 2020 года состояние предпринимателя увеличилось более чем на 20 миллиардов долларов. За это же время акции Tesla подорожали на 290%.