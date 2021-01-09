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Илон Маск стал самым богатым человеком в мире
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Сегодня в 11:02

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск только что стал самым богатым человеком в мире. Его состояние превысило 185 млрд $.

Во время торгов в четверг стоимость акций Tesla превысила 796 $. Это позволило Илону Маску обогнать основателя Amazon Джеффа Безоса и впервые стать самым богатым человеком в мире. Состояние Безоса сейчас оценивается в 184 млрд $.

В начале 2020 года состояние Маска оценивали в 27 млрд $.

Пятерка самых богатых людей в мире теперь выглядит так:

1. Илон Маск

2. Джефф Безос

3. Билл Гейтс

4. Бернар Арно

5. Марк Цукерберг.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #деньги #илонмаск #рейтинг
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