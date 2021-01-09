Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск только что стал самым богатым человеком в мире. Его состояние превысило 185 млрд $.

Во время торгов в четверг стоимость акций Tesla превысила 796 $. Это позволило Илону Маску обогнать основателя Amazon Джеффа Безоса и впервые стать самым богатым человеком в мире. Состояние Безоса сейчас оценивается в 184 млрд $.

В начале 2020 года состояние Маска оценивали в 27 млрд $.

Пятерка самых богатых людей в мире теперь выглядит так:

1. Илон Маск

2. Джефф Безос

3. Билл Гейтс

4. Бернар Арно

5. Марк Цукерберг.

Источник: incrussia.ru