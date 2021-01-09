Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск только что стал самым богатым человеком в мире. Его состояние превысило 185 млрд $.
Во время торгов в четверг стоимость акций Tesla превысила 796 $. Это позволило Илону Маску обогнать основателя Amazon Джеффа Безоса и впервые стать самым богатым человеком в мире. Состояние Безоса сейчас оценивается в 184 млрд $.
В начале 2020 года состояние Маска оценивали в 27 млрд $.
Пятерка самых богатых людей в мире теперь выглядит так:
1. Илон Маск
2. Джефф Безос
3. Билл Гейтс
4. Бернар Арно
5. Марк Цукерберг.
Источник: incrussia.ru