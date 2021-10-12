Илон Маск раскрыл сроки запуска новой фабрики Tesla в Берлине

Первые электромобили Tesla новая фабрика в Берлине сможет выпустить уже в следующем месяце.

В будущем компания нацелена выпускать 5 тыс. или, в «лучшем случае», 10 тыс. автомобилей в день, а к концу 2022 года на этой фабрике появится собственное производство батарей.

Сейчас компания ждет разрешения от министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Германии на запуск производства на этой фабрике. Маск надеется, что документ будет подписан уже в ближайшие недели: последняя консультация по общественной обеспокоенности фабрикой назначена на 14 октября, и после этого министерство примет решение.

Помимо электромобилей, на фабрике будет запущено производство батарей. Как объяснил Маск, фабрика использует «относительно мало» воды и производство батарей будет экологичным.

Источник: incrussia.ru