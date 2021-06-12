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Илон Маск представил самый быстрый электромобиль Tesla
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Сегодня в 10:56

Илон Маск представил самый быстрый электромобиль Tesla

Основатель Tesla Илон Маск представил самый быстрый и дорогой электромобиль компании Model S Plaid. Презентация проходила на заводе Tesla во Фримонте и транслировалась в прямом эфире.

Tesla заявила, что Model S Plaid — это самый быстрый электромобиль серийного производства в мире. Он может разгоняться до 100 км/ч за две секунды, а его максимальная скорость составляет более 320 км/ч. «Зачем делать эту очень быструю машину безумно быстрой? Это необходимо для будущего устойчивой энергетики», — пояснил Маск.

Без подзарядки Model S Plaid способен проехать более 620 км. Чтобы преодолеть половину этого расстояния, электромобилю достаточно 15 минут зарядки. Во время презентации Маск лично проехал на новой Tesla по испытательному треку. По его словам, она «быстрее любой Porsche и безопаснее любой Volvo».

В салоне Model S Plaid установлены два сенсорных экрана для управления системами автомобиля и несколько модулей зарядки для смартфонов и других устройств. Передний дисплей диагональю 17 дюймов с разрешением 2200×1300 подходит, в том числе для фильмов и игр. Также инженеры Tesla разработали специальный кодек для объемного звука в салоне и установили 22 динамика.

Источник: incrussia.ru

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#tesla #электромобиль #илонмаск #электрокар
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