Илон Маск представил робота-гуманоида Tesla Bot

Tesla Bot будет использовать те же чипы и датчики, что и в автомобилях компании. По словам Маска, Tesla можно считать самой крупной в мире робототехнической фирмой, поскольку их электромобили — как полуразумные роботы на колесах.
Tesla Bot будет дружелюбным и сможет взять на себя опасные и однотипные, скучные задачи. К примеру, он сможет ходить в магазин за продуктами.
В основу Tesla Bot ляжет полностью автономный компьютер Dojo и нейросети, способные распознавать мир и ориентироваться в нем. Высота робота составит 172 сантиметра, вес — 57 килограммов, максимальная скорость — 8 километров в час, а вместо лица у него будет экран с полезной информацией. Tesla создает такого робота, которого люди смогут одолеть или от которого смогут убежать.
Источник: daily.afisha.ru