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Илон Маск представил робота-гуманоида Tesla Bot
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Сегодня в 10:19

Илон Маск представил робота-гуманоида Tesla Bot

Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого может появиться в 2022 году. Такое объявление он сделал во время Дня искусственного интеллекта, который Tesla проводит в Калифорнии.

Tesla Bot будет использовать те же чипы и датчики, что и в автомобилях компании. По словам Маска, Tesla можно считать самой крупной в мире робототехнической фирмой, поскольку их электромобили — как полуразумные роботы на колесах.



Tesla Bot будет дружелюбным и сможет взять на себя опасные и однотипные, скучные задачи. К примеру, он сможет ходить в магазин за продуктами.

В основу Tesla Bot ляжет полностью автономный компьютер Dojo и нейросети, способные распознавать мир и ориентироваться в нем. Высота робота составит 172 сантиметра, вес — 57 килограммов, максимальная скорость — 8 километров в час, а вместо лица у него будет экран с полезной информацией. Tesla создает такого робота, которого люди смогут одолеть или от которого смогут убежать.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #tesla #роботы #илонмаск #teslabot
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