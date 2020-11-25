Илон Маск поднялся на второе место в списке богатейших людей мира

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск занял второе место в списке миллиардеров, который представило агентство Bloomberg.

Стоимость активов Маска увеличилось до 127,9 млрд $, за год он заработал 100,3 млрд $. Он обошел основателя компании Microsoft Билла Гейтса с капиталом в 127,7 млрд $. Состояние Маска увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. Еще в январе изобретатель занимал в рейтинге 35-е место.

Лидер списка богатейших людей мира по версии Bloomberg остался прежним. Это основатель маркетплейса Amazon Джефф Безос, его состояние агентство оценивает в 182 млрд $.

Источник: rb.ru