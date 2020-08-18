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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Илон Маск поднялся на четвертое место в списке богатейших людей по версии агентства Bloomberg
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Сегодня в 13:53

Илон Маск поднялся на четвертое место в списке богатейших людей по версии агентства Bloomberg

Bloomberg оценивает состояние Маска в $84,8 млрд. Накануне, 17 августа, цена акций Tesla выросла на 11%. Акции автопроизводителя достигли исторического максимума и поднимались в ходе торгов в США до $1845,86. Стоимость активов Илона Маска увеличилась на $7,8 млрд.

Маск обошел в рейтинге генерального директора французской группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно, состояние которого агентство оценивает в $84,6 млрд.

Источник: rb.ru

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#илонмаск #bloomberg #рейтинг
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