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Илон Маск планирует построить собственный город
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Новости

Сегодня в 11:55

Илон Маск планирует построить собственный город

Илон Маск планирует построить собственный город на недавно приобретенной земле недалеко от города Остин.

По их данным, Маск и работники его компаний описывали идею предпринимателя как своего рода техасскую утопию вдоль реки Колорадо, где сотрудники могли бы работать и жить.

Планируемый город примыкает к строящимся в Техасе помещениям компаний Маска SpaceX и Boring Company. На месте уже возведена группа модульных домов, бассейн, спортивная зона на открытом воздухе и тренажерный зал. Один из главных помощников Маска президент Boring Company Стив Дэвис описал еще более масштабные планы бизнесмена, включая строительство полноценного большого города.

Согласно законодательству Техаса, заявку на регистрацию города можно подать только после того, как в нем будет проживать хотя бы 201 человек.

Источник: eadaily.com

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#строительство #город #техас #илонмаск #миллиардер
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