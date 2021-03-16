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Илон Маск назначил себя «технокоролем» Tesla
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Сегодня в 11:50

Илон Маск назначил себя «технокоролем» Tesla

Генеральный директор компании Tesla и один из самых богатых людей в мире Илон Маск официально провозгласил себя Technoking of Tesla — «Технокоролем Tesla».

Новый титул получил и финансовый директор корпорации Зак Киркхорн. Его теперь можно будет называть Master of Coin — «Мастер монеты». Изменения вступают в силу 15 марта. При этом Илон и Зак также сохранят свои должности генерального директора и финансового директора.

В отчете Tesla также говорится, что компания назначила президента автомобильного подразделения Жерома Гильена на должность президента подразделения Tesla Heavy Trucking.

Источник: rb.ru

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#предприниматель #tesla #илонмаск #spacex
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