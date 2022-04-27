Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

После завершения сделки Twitter станет частной компанией. Акционеры получат 54,2 доллара наличными за каждую обыкновенную акцию Twitter.

Сделка была единогласно одобрена советом директоров Twitter. Ожидается, что она будет закрыта в 2022 году после получения соответствующих разрешений от регулирующих органов.

«Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и проверяя подлинность всех людей. Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду начала работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его», — пишет Илон Маск.

Источник: zakon.kz