Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ilon-mask-kupil-twitter-za-44-milliarda-dollarov
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов
67
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 08:52

Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

После завершения сделки Twitter станет частной компанией. Акционеры получат 54,2 доллара наличными за каждую обыкновенную акцию Twitter.

Сделка была единогласно одобрена советом директоров Twitter. Ожидается, что она будет закрыта в 2022 году после получения соответствующих разрешений от регулирующих органов.

«Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и проверяя подлинность всех людей. Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду начала работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его», — пишет Илон Маск.

Источник: zakon.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#акции #илонмаск #twitter #социальнаясеть #покупка
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Ашхабад стал членом WTCF
1096
Forbes представил первый рейтинг звезд TikTok с самыми высокими доходами
826
Пресс-атташе посольства США на казахском спел для женщин
1617
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.