Ильназ Набиуллин о том, как до 30 лет создать крупный франчайзинговый бизнес и переехать из Казани в Москву

О себе

О жизненных принципах

О людях в жизни

Пример для меня — отец

О деятельности

Предпринимательский путь я начал в 16 лет

. В моем роду одни татары. Всегда разговаривал на родном, татарском языке. Даже сейчас, живя в Москве, дома с семьей мы говорим на татарском.Это помогает в жизни и бизнесе, где нужно быстро анализировать много информации.Я женат, мы с супругой вместе уже 13 лет, у нас прекрасная дочь. Рождение дочки — лучшее, что могло случиться со мной.Когда вижу разницу между тем, каким был полгода назад, и сейчас.Важно, чтобы люди быстро двигались, развивались и быстро принимали решения.Обидно, когда кто-то несправедливо получает или не получает оценку.Никогда еще не было трудностей, с которыми я бы не справлялся. И каждая из них делала меня сильнее.Ты получаешь проблему, чтобы стать сильнее, чему-то научиться. У мироздания есть свои планы по поводу того, на что ты способен. И оно понемногу увеличивает вес снарядов, с которыми ты тренируешься по жизни. Поэтому я отношусь к трудностям положительно, переношу их легко и не знаю, что такое депрессия.У меня несколько ролей. В своей семье у меня роль мужа и отца. Стараюсь выполнять эту роль хорошо. Когда приезжаю к родителям, я в роли младшего сына — что скажет папа, то и делаю.Папа обеспечил нас в поселке качественной жизнью, дал образование, воспитание. У меня никогда не было сложностей с книгами, с доступом к информации. Я видел, что отец постоянно читает, и тоже перечитал большое количество книг, в том числе из его библиотеки. Видел, как папа поступает в тех или иных ситуациях — где нужно, был тверд, где нужно, был помягче. А мама, наоборот, всегда была нежной и заботливой, центральной фигурой домашнего очага, уюта.Со временем сформировался круг близких друзей. Мы разговариваем на одном языке, поэтому понимаем друг друга и можем быть полезны.Именно окружение позволило мне вырасти.Флагманский продукт — сеть парикмахерских «Чио Чио», на сегодняшний день 532 точки. Второе направление — барбершопы, два бренда: более дорогой сегмент BigBro и более дешевый «Площадка» — их около 100. Еще одно направление — beauty-коворкинги INDI, пространства, где мы сдаем рабочие места мастерам салонного бизнеса.В этом вопросе мы лидеры. На рынке СНГ нет игрока, у которого было бы большее количество точек. И мы продолжаем укреплять свое лидерство.Когда учился в школе, родители отложили деньги на мою учебу в вузе. Но, будучи отличником, я выиграл олимпиаду и поступил в университет на бюджетной основе. Родители дали мне эти деньги, и я купил на них станок, который делает гвозди. На этом деле прогорел, но получил опыт для дальнейшего развития. Потом занялся продажей и укладкой резиновых покрытий на детских и спортивных площадках. Работал на заводе и параллельно принимал заказы, убегая в туалет, чтобы никто не услышал. На выходных после ночных смен ездил на объект и своими руками укладывал покрытие, на этом зарабатывал деньги. Потом я открыл магазин украшений, сначала он был больше для жены, но, увидев в нем потенциал, начал взращивать его. Со временем пришел к теме эконом-парикмахерских.Я кузнец своего счастья и продолжаю его ковать. Но мое счастье предполагает не только эгоцентричные моменты, это и счастье моих близких, жены, дочки, родителей, друзей, сотрудников и команды.