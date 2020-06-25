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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Ильназ Набиуллин о том, как до 30 лет создать крупный франчайзинговый бизнес и переехать из Казани в Москву
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Ильназ Набиуллин

29 лет, город — Москва, предприниматель, @ilnaznabiullin

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Сегодня в 12:30

Ильназ Набиуллин о том, как до 30 лет создать крупный франчайзинговый бизнес и переехать из Казани в Москву

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О себе
Я родился в небольшом поселке в 100 километрах от Казани. В моем роду одни татары. Всегда разговаривал на родном, татарском языке. Даже сейчас, живя в Москве, дома с семьей мы говорим на татарском.

Считаю своим талантом умение быстро осваивать информацию. Это помогает в жизни и бизнесе, где нужно быстро анализировать много информации.

Люблю вкусно есть, путешествовать и побеждать.

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Люблю внимание к себе.

Для меня важны семейные ценности. Я женат, мы с супругой вместе уже 13 лет, у нас прекрасная дочь. Рождение дочки — лучшее, что могло случиться со мной.

Я счастлив, если развиваюсь. Когда вижу разницу между тем, каким был полгода назад, и сейчас.
О жизненных принципах
Скорость. Важно, чтобы люди быстро двигались, развивались и быстро принимали решения.

Честность и справедливость. Обидно, когда кто-то несправедливо получает или не получает оценку.

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Если есть трудности, сажусь и начинаю работать. Никогда еще не было трудностей, с которыми я бы не справлялся. И каждая из них делала меня сильнее.

Проблема случается не с тобой, а для тебя. Ты получаешь проблему, чтобы стать сильнее, чему-то научиться. У мироздания есть свои планы по поводу того, на что ты способен. И оно понемногу увеличивает вес снарядов, с которыми ты тренируешься по жизни. Поэтому я отношусь к трудностям положительно, переношу их легко и не знаю, что такое депрессия.
О людях в жизни
В первую очередь, важна моя семья. У меня несколько ролей. В своей семье у меня роль мужа и отца. Стараюсь выполнять эту роль хорошо. Когда приезжаю к родителям, я в роли младшего сына — что скажет папа, то и делаю.

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Пример для меня — отец, который взрастил в нас с братом много сильных качеств. Папа обеспечил нас в поселке качественной жизнью, дал образование, воспитание. У меня никогда не было сложностей с книгами, с доступом к информации. Я видел, что отец постоянно читает, и тоже перечитал большое количество книг, в том числе из его библиотеки. Видел, как папа поступает в тех или иных ситуациях — где нужно, был тверд, где нужно, был помягче. А мама, наоборот, всегда была нежной и заботливой, центральной фигурой домашнего очага, уюта.

Пример для меня — отец


Раньше, когда считал, что нужно формировать свое окружение, знакомился, общался и встречался с огромным количеством предпринимателей. Со временем сформировался круг близких друзей. Мы разговариваем на одном языке, поэтому понимаем друг друга и можем быть полезны.

Сейчас мне достаточно моего окружения, и я знакомлюсь с людьми в десять раз меньше. Именно окружение позволило мне вырасти.
О деятельности
Я создаю продукты в beauty-сфере и развиваю их по франшизе. Флагманский продукт — сеть парикмахерских «Чио Чио», на сегодняшний день 532 точки. Второе направление — барбершопы, два бренда: более дорогой сегмент BigBro и более дешевый «Площадка» — их около 100. Еще одно направление — beauty-коворкинги INDI, пространства, где мы сдаем рабочие места мастерам салонного бизнеса.

Мои бизнесы связаны с франчайзингом и beauty-сферой. В этом вопросе мы лидеры. На рынке СНГ нет игрока, у которого было бы большее количество точек. И мы продолжаем укреплять свое лидерство.

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Предпринимательский путь я начал в 16 лет. Когда учился в школе, родители отложили деньги на мою учебу в вузе. Но, будучи отличником, я выиграл олимпиаду и поступил в университет на бюджетной основе. Родители дали мне эти деньги, и я купил на них станок, который делает гвозди. На этом деле прогорел, но получил опыт для дальнейшего развития. Потом занялся продажей и укладкой резиновых покрытий на детских и спортивных площадках. Работал на заводе и параллельно принимал заказы, убегая в туалет, чтобы никто не услышал. На выходных после ночных смен ездил на объект и своими руками укладывал покрытие, на этом зарабатывал деньги. Потом я открыл магазин украшений, сначала он был больше для жены, но, увидев в нем потенциал, начал взращивать его. Со временем пришел к теме эконом-парикмахерских.

Предпринимательский путь я начал в 16 лет


Мне еще нет 30, я верю, что молод и только в начале своего пути.

Дело жизни — это мое счастье. Я кузнец своего счастья и продолжаю его ковать. Но мое счастье предполагает не только эгоцентричные моменты, это и счастье моих близких, жены, дочки, родителей, друзей, сотрудников и команды.


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#бизнес #предприниматель #казань #татарстан
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