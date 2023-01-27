Il Silenzio, «Амплитуда тишины». Как независимые пластические театры отражают социальные и культурные особенности страны

Если вы никогда не слышали о независимом пластическом театре Il Silenzio, то это еще один ивент для посещения вам в копилку. Театр специализируется на значимых темах, которые отражают социальные и культурные особенности страны.

При поддержке JUSAN появился спектакль «Амплитуда тишины», который исследует мир людей со слабым слухом и полной потерей слуха через языки тела и жестов. Режиссер постановки, Екатерина Кёрголу, пробует показать обычному зрителю, как слабослышащий человек воспринимает реальность без звуков.

Мы поговорили с несколькими участниками и наблюдателями проекта.

Екатерина Кёрголу, режиссер





О театре

«Амплитуда тишины» — пластический спектакль для слабослышащих о слабослышащих людях. Конечно, если у человека нет нарушения слуха, то он тоже может погрузиться в среду, прочувствовать мир слабослышащего. Люди же с плохим слухом могут ощутить спектакль через вибрации в специальных наушниках, амплитуду которых можно регулировать.



Главный герой спектакля помещен в среду, где сначала мы показываем, как работает пластический театр через движения и язык жестов, а во второй части показываем цикличные композиции — целые истории, соединенные вместе.

В третьей части герой находится в среде со всеми остальными участниками, где все непривычно и выходит за рамки зоны комфорта. Там нужно участвовать и коммуницировать, догадываться о темах, которые герои обсуждают. Они говорят о самых простых темах — от политики до телевидения. У них свой мир.

О специфике выступления

Чтобы смотреть наши выступления, необходимо иметь небольшую насмотренность. За последние пять лет у нас появилась определенная группа людей, которые хорошо разбираются в происходящем и постоянно к нам приходят.





О задачах

Задача театра — обратить внимание на проблему людей со слабым слухом и показать, что общество их не принимает, что им постоянно надо бороться за себя и доказывать свою значимость и причастность к обществу.

О помощи проекту

Нам активно помогали Казахстанское Общество Глухих и Дом Культуры. Также JUSAN стал нашим главным партнером и помог с финансированием проекта.

Ирина Бутина, актриса





О театре

В театре мы не являемся какими-то определенными персонажами, а представляем звуки, эмоции или вещи, с которыми сталкиваются слабослышащие люди.

В этом выступлении мы хотели совместить язык жестов и амплитуду тела. Например, мой герой очень манерный и любит махать руками, которые не контролируются. А эмоции и телодвижение считываются участниками и зрителями.

Выступление было о том, с какими проблемами сталкиваются слабослышащие люди. Мы показали в нескольких сценах, как они себя ощущают, так как они постоянно сталкиваются с некоторыми неудобствами в нашем «слышащем» мире.

О специфике выступления

У нас была сцена с телевизором — мы показывали проблему Ковида, которую не смогли корректно донести до слабослышащих людей в 2020 году. Подобным спектаклем мы осветили данную проблему.





О задачах

Задача — обратить внимание на проблемы людей со слабым слухом. Также важно сказать, что их жизнь намного сложнее, чем слышащих людей, поэтому надо помогать им интегрироваться в культурную среду.

О помощи проекту

У нас есть спонсор JUSAN. Ребята узнали о нашем проекте и захотели его поддержать. Это здорово, что для этого бренда важна тема инклюзии.

Асем Замзам, тимлид по имиджевым проектам JUSAN

Об идее

Все началось с того, что мы познакомились с Айман — кибер-моделью с бионической рукой. Айман ведет активную жизнь: участвует в разных конференциях, руководит своим SMM-агентством и ведет курсы по позингу.

Мы решили сделать коллаборацию с ней и выбрали Айман амбасадором-посредником между JUSAN и людьми с особыми потребностями, так мы стали больше узнавать об особенных ребятах и их невероятных проектах.

Мы запустили проект «Возможности без границ» по поддержке людей с особыми потребностями. Миссия проекта — поменять отношение общества к людям с физическими нарушениями и сблизить наши два мира. По большому счету, ребята живут такую же жизнь, как и мы — активно проводят время. Мы можем учиться у них многому.





О театре

Позже мы познакомились с режиссером проекта Екатериной, которая рассказала удивительную историю о человеке с нарушениями слуха. Этот человек хотел купить билеты в театр, но ему их не продали, сказали, что он все равно ничего не поймет.

Екатерина долго изучала эту тему, работала над идеей создания проекта, где люди с нарушениями слуха могли бы видеть звуки. Получилось это сделать через вибрации в наушниках в спектакле «Амплитуда тишины».

О задачах

Все это направлено на то, чтобы обратить внимание на потребности людей с ограниченными возможностями. В 2023 году мы больше хотим говорить о таких героях и проектах.





Ольга Малышева, фаундер блога «Оля ведет в театр»

О театре

Мы с Екатериной делаем одно общее дело и давно знакомы, поэтому я тут.



Я знаю, что спектакль готовили пару лет, поэтому понимаю, что в проект вложено много сил. Я тоже курирую инклюзивный театр, но мы создаем театр для людей с ментальными особенностями.



В проекте Екатерины инклюзия больше про зрителя, а не про людей с особенностями. Получается, что это работа со зрителями, попытка погружения их в среду.



У нас в Казахстане пластический театр хорошо развит, а также есть много команд, которые занимаются этим достаточно продолжительное время. Я видела похожие интеграции, но тут была удивлена, что обычный шарик стал тактильным девайсом.





О задачах



Мне понравилось, что на сцене выступают артисты разного уровня. Их «разность» может быть любой, начиная от массы тела, заканчивая способом передачи информации.

«Амплитуда тишины» — это попытка привлечь в театр людей, которые не слышат. У таких зрителей меньше возможностей прочувствовать искусство театра в полной мере.

Также данное выступление приравнивает людей и их возможности — каждый человек может стать актером в таком театре. Это вдохновляет.







