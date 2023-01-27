Il Silenzio, «Амплитуда тишины». Как независимые пластические театры отражают социальные и культурные особенности страны

Если вы никогда не слышали о независимом пластическом театре Il Silenzio, то это еще один ивент для посещения вам в копилку. Театр специализируется на значимых темах, которые отражают социальные и культурные особенности страны.
При поддержке JUSAN появился спектакль «Амплитуда тишины», который исследует мир людей со слабым слухом и полной потерей слуха через языки тела и жестов. Режиссер постановки, Екатерина Кёрголу, пробует показать обычному зрителю, как слабослышащий человек воспринимает реальность без звуков.
Мы поговорили с несколькими участниками и наблюдателями проекта.
Екатерина Кёрголу, режиссер
О театре
Главный герой спектакля помещен в среду, где сначала мы показываем, как работает пластический театр через движения и язык жестов, а во второй части показываем цикличные композиции — целые истории, соединенные вместе.
В третьей части герой находится в среде со всеми остальными участниками, где все непривычно и выходит за рамки зоны комфорта. Там нужно участвовать и коммуницировать, догадываться о темах, которые герои обсуждают. Они говорят о самых простых темах — от политики до телевидения. У них свой мир.
О специфике выступления
Чтобы смотреть наши выступления, необходимо иметь небольшую насмотренность. За последние пять лет у нас появилась определенная группа людей, которые хорошо разбираются в происходящем и постоянно к нам приходят.
О задачах
Задача театра — обратить внимание на проблему людей со слабым слухом и показать, что общество их не принимает, что им постоянно надо бороться за себя и доказывать свою значимость и причастность к обществу.
О помощи проекту
Нам активно помогали Казахстанское Общество Глухих и Дом Культуры. Также JUSAN стал нашим главным партнером и помог с финансированием проекта.
Ирина Бутина, актриса
О театре
В театре мы не являемся какими-то определенными персонажами, а представляем звуки, эмоции или вещи, с которыми сталкиваются слабослышащие люди.
В этом выступлении мы хотели совместить язык жестов и амплитуду тела. Например, мой герой очень манерный и любит махать руками, которые не контролируются. А эмоции и телодвижение считываются участниками и зрителями.
Выступление было о том, с какими проблемами сталкиваются слабослышащие люди. Мы показали в нескольких сценах, как они себя ощущают, так как они постоянно сталкиваются с некоторыми неудобствами в нашем «слышащем» мире.
О специфике выступления
У нас была сцена с телевизором — мы показывали проблему Ковида, которую не смогли корректно донести до слабослышащих людей в 2020 году. Подобным спектаклем мы осветили данную проблему.
О задачах
О помощи проекту
У нас есть спонсор JUSAN. Ребята узнали о нашем проекте и захотели его поддержать. Это здорово, что для этого бренда важна тема инклюзии.
Асем Замзам, тимлид по имиджевым проектам JUSAN
Об идее
Все началось с того, что мы познакомились с Айман — кибер-моделью с бионической рукой. Айман ведет активную жизнь: участвует в разных конференциях, руководит своим SMM-агентством и ведет курсы по позингу.
Мы решили сделать коллаборацию с ней и выбрали Айман амбасадором-посредником между JUSAN и людьми с особыми потребностями, так мы стали больше узнавать об особенных ребятах и их невероятных проектах.
Мы запустили проект «Возможности без границ» по поддержке людей с особыми потребностями. Миссия проекта — поменять отношение общества к людям с физическими нарушениями и сблизить наши два мира. По большому счету, ребята живут такую же жизнь, как и мы — активно проводят время. Мы можем учиться у них многому.
О театре
Екатерина долго изучала эту тему, работала над идеей создания проекта, где люди с нарушениями слуха могли бы видеть звуки. Получилось это сделать через вибрации в наушниках в спектакле «Амплитуда тишины».
О задачах
Все это направлено на то, чтобы обратить внимание на потребности людей с ограниченными возможностями. В 2023 году мы больше хотим говорить о таких героях и проектах.
Ольга Малышева, фаундер блога «Оля ведет в театр»
О театре
Я знаю, что спектакль готовили пару лет, поэтому понимаю, что в проект вложено много сил. Я тоже курирую инклюзивный театр, но мы создаем театр для людей с ментальными особенностями.
В проекте Екатерины инклюзия больше про зрителя, а не про людей с особенностями. Получается, что это работа со зрителями, попытка погружения их в среду.
У нас в Казахстане пластический театр хорошо развит, а также есть много команд, которые занимаются этим достаточно продолжительное время. Я видела похожие интеграции, но тут была удивлена, что обычный шарик стал тактильным девайсом.
Мне понравилось, что на сцене выступают артисты разного уровня. Их «разность» может быть любой, начиная от массы тела, заканчивая способом передачи информации.
О задачах
Также данное выступление приравнивает людей и их возможности — каждый человек может стать актером в таком театре. Это вдохновляет.
Спектакль «Амплитуда тишины» — пример театра, где переплетаются пластика, современные проблемы, вдохновение помогать и участвовать.