Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ikea-nachala-vypuskat-mebel-dlya-geymerov-i-strimerov
IKEA начала выпускать мебель для геймеров и стримеров
89
/
/

Сегодня в 11:05

IKEA начала выпускать мебель для геймеров и стримеров

IKEA выходит на рынок игровых аксессуаров с новой линейкой продуктов, ориентированной на геймеров. Ассортимент будет включать более 30 позиций, в том числе игровые столы и кресла, эластичные коврики для мыши, подставки для кружки и подушки для шеи.

По данным Business Insider, новую линейку мебели и аксессуаров для геймеров в январе 2021 года уже запустило китайское подразделение IKEA. Предполагается, что к октябрю 2021 года товары будут доступны по всему миру.

При разработке аксессуаров IKEA сотрудничала с Republic of Gamers. В компании заявляют, что новые продукты будут ориентированы именно на PC-геймеров.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#мебель #ikea #киберспорт
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 9 апреля: World Space Party в столице и «Астана Балет» как туристический б...
840
Авиарейсы из Астаны в Токио, Шанхай и Нью-Йорк запустят до декабря 2020 года
1471
Концерт группы «Нервы» в Алматы
2830