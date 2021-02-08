IKEA начала выпускать мебель для геймеров и стримеров

IKEA выходит на рынок игровых аксессуаров с новой линейкой продуктов, ориентированной на геймеров. Ассортимент будет включать более 30 позиций, в том числе игровые столы и кресла, эластичные коврики для мыши, подставки для кружки и подушки для шеи.

По данным Business Insider, новую линейку мебели и аксессуаров для геймеров в январе 2021 года уже запустило китайское подразделение IKEA. Предполагается, что к октябрю 2021 года товары будут доступны по всему миру.

При разработке аксессуаров IKEA сотрудничала с Republic of Gamers. В компании заявляют, что новые продукты будут ориентированы именно на PC-геймеров.

Источник: incrussia.ru