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iHerb создаст подразделение из российских IT-специалистов
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Сегодня в 10:38

iHerb создаст подразделение из российских IT-специалистов

Американский маркетплейс iHerb, продающий товары для здорового образа жизни, создаст подразделение из российских разработчиков. Штаб-квартира iHerb находится в Калифорнии.

Глава российского представительства iHerb Илья Микин рассказал, что первая кросс-функциональная команда IT-специалистов начнет работу в первом квартале 2021 года.

По его словам, iHerb будет привлекать специалистов разных профилей: программистов, мобильных разработчиков, тестировщиков программного обеспечения, дизайнеров и специалистов по обработке данных.

К концу 2021 года появятся четыре команды численностью более 40 человек. Они будут заниматься «совершенствованием, персонализацией и локализацией продуктов iHerb» на российском рынке.

Источник: incrussia.ru

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#работа #it #программисты #iherb
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