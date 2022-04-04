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«Игра в кальмара», «Власть пса» и «Аркейн»: 20 лучших кино-новинок 2021 года от Netflix
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03.01.2022

«Игра в кальмара», «Власть пса» и «Аркейн»: 20 лучших кино-новинок 2021 года от Netflix

Сериалы


«Игра в Кальмара» / Ojingeo geim



Режиссер: Хван Дон Хек

Южно-корейский сериал считается одной из самых главных премьер этого года. История об опасной игре получила огромный отклик у миллионов зрителей. Это первое южно-корейское шоу, которое номинировано на «Золотой Глобус». Сериал упомянут в категориях: «Лучший сериал-драма», «Лучший актер драматического сериала» и «Лучший актер второго плана».


«Уборщица. История матери-одиночки» / Maid



Режиссеры: Хелен Шейвер, Джон Уэллс, Зинга Стюарт

Сериал о том, как молодая женщина пытается вырваться из оков бедности и создать лучшее будущее для своего ребенка. Представлен в номинации на «Золотой Глобус» в категориях: «Лучший телефильм, сериал или мини-сериал», «Лучшая актриса в телефильме, сериала или мини-сериале», «Лучшая актриса второго плана»


«Люпен» / Lupin



Режиссеры: Луи Летерье, Юго Желен, Людовик Бернард

Ассан Диоп хочет совершить кражу века в отместку за несправедливо осужденного отца. Криминальная драма и детектив номинирована на премию «Золотой Глобус» в номинации: «Лучший актер в драматическом сериале». Его сыграл Омар Си, известный нам по роли в фильме: «1+1».


«Джинни и Джорджия» / Ginny & Georgia



Режиссеры: Аня Адамс, Каталина Агиляр Мастретта

Сериал о взаимоотношениях молодой матери и девочки-подростка. Бурные выяснения отношений, комедийные вставки и вечный вопрос о том, как стать лучшей матерью для ребенка. Зрителям, героини и сюжет пришлись по вкусу.


«Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth



Режиссеры: Джим Микл, Тоа Фрейзер, Робин Грэйс, Алексис О. Коричински

Маленький мальчик — гибрид человека и оленя. Долгое время Гас жил отдаленно от людей. Но вот он решил отправиться в опасное приключение, чтобы узнать тайны своего происхождения.


«Полуночная месса» / Midnight Mass



Режиссер: Майк Флэнеган

В изолированный маленький город приезжает молодой священник. С его приездом в городе начинают твориться странные и пугающие события.


«Змей» / The Serpent



Режиссеры: Ханс Херботс, Том Шенклэнд

Действия сериала разворачиваются в 70-е годы в Бангкоке, где орудует преступная организация. Их предводитель Ален Готье. Но в один день простой житель города решает найти убийц пропавших близких и выяснить причины их гибели.


«Тень и кость» / Shadow and Bone



Режиссеры: Майрзи Алмас, Ли Толанд Кригер, Дэн Лью, Джереми Уэбб

Сериал основан на трилогии американского автора Ли Бардуго. Главная героиня Алина Старкова оказывается втянутой в опасную межвидовую войну.


«Аркейн» / Arcane: League of Legends



Режиссеры: Паскаль Шаррю, Арно Делорд, Жером Комбе

Анимационный сериал о происхождении двух культовых чемпионов Лиги в мирах Пилтовер и Заун и о силе, которая их разлучит.


«Механики» / The Crew



Режиссер: Энди Фикмен

Сериал о консервативном Кевине Гибсоне, который работает механиком в NASCAR. У компании сменилось руководство, теперь Кевину необходимо привыкать к внедряемым новшествам.

Фильмы


«Власть пса» / The Power of the Dog



Режиссер: Джейн Кэмпион

Фильм от известного американского режиссера Джейн Кэмпион основан на романе Томаса Сэвиджа. Драма внутри одной семьи получила серебряного льва за лучшую режиссерскую работу на Венецианском кинофестивале и номинирована на премию «Золотой Глобус» в категориях: «Лучший драматический фильм», «Лучшая мужская роль в драматическом фильме», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». .


«Тик-Так, БУМ!» / tick, tick...BOOM!



Режиссер: Лин-Мануэль Миранда

Сюжет поставлен по мюзиклу Джонатана Ларсона о кризисе молодого композитора. Джон в исполнении Эндрю Гарфилда задается экзистенциальными вопросами, пишет новый бродвейский хит и мечтает о лучшей жизни. Картина представлена в номинациях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле».


«Не смотрите наверх» / Don't Look Up



Режиссер: Адам Маккей

У фильма звездный состав: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мэрил Стрип и много других звезд. По сюжету, двое ученых пытаются предупредить окружающих о надвигающейся мировой катастрофе, но им никто не верит. Фильм пробуется в номинациях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле», «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» и «Лучший сценарий».


«Незнакомая дочь» / The Lost Daughter



Режиссер: Мэгги Джилленхол

Фильм получил награду Венецианского кинофестиваля в категории: «Лучший сценарий». История о том, как человека рано или поздно настигают призраки прошлого. Картина представлена на получение «Золотого Глобуса» в номинациях: «Лучшая женская роль в драматическом фильме» и «Лучший режиссер».


«Непрощенная» / The Unforgivable



Режиссер: Нора Финшелдт

Драма о женщине, которая вышла на свободу после 20 лет тюремного заключения. Теперь главной героине Рут предстоит не только заново адаптироваться к обществу, но и суметь пройти через ошибки и обиды прошлого. Посмотреть стоит ради актерской игры главной героини — Сандры Буллок.


«Рука бога» / È stata la mano di Dio



Режиссер: Паоло Соррентино

Картина о поисках себя и взрослении личности. Действие происходит в 1980-х годах. Фабиетто живет в Неаполе и планирует посвятить жизнь футболу. Но все меняется в другую сторону.


«Красное уведомление» / Red Notice



Режиссер: Роусон Маршалл Тербер

Криминальный боевик с элементами комедии, в котором главные роли исполняют Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдси Галь Гадот. В центре сюжета — афера века, дорогое украшение и поимка вора.


«Малышка» / Sweet Girl



Режиссер: Брайан Мендоза

Рэй Купер потерял любимую супругу, так как препарат, который мог ей помочь, перестали выпускать. Теперь вдовец хочет отомстить виновным.


«Виновный» / The Guilty



Режиссер: Антуан Фукуа

Джо Бэйлор в исполнении Джейка Джилленхола работает оператором службы спасения. К нему поступает звонок от похищенной женщины. Ну, а что произойдет потом, узнаете, посмотрев фильм.


«Отцовство» / Fatherhood



Режиссер: Пол Вайц

Мэтт воспитывает свою дочь, один. Его супруга скончалась на следующий день после рождения ребенка. В картине показаны сложные этапы отцовства.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.