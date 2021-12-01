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«Игра в кальмара» признана лучшим сериалом года по версии Gotham Awards
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Сегодня в 10:18

«Игра в кальмара» признана лучшим сериалом года по версии Gotham Awards

«Игра в кальмара» стала победителем независимой премии Gotham Awards 2021 в категории «Лучший сериал».

«Игра в кальмара» — это южнокорейский сериал, который дебютировал на Netflix 17 сентября. Проект быстро набрал популярность и занял первые строчки в чартах стриминга в 80 странах.

Триумфатором премии стал дебютный фильм Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь». Он взял четыре награды, включая «Лучший фильм».

С полным списком победителей Gotham Awards можно ознакомиться ниже:

— «Лучший фильм» — «Незнакомая дочь»

— «Лучшая главная роль» — Оливия Колман — «Незнакомая дочь» и Фрэнки Фейсон — «Убийство Кеннета Чемберлена»

— «Главный прорыв среди режиссеров» — Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь»

— «Лучший сценарий» — Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь»

— «Лучший международный фильм» — «Сядь за руль моей машины»

— «Лучший документальный фильм» — «Побег»

— «Лучший сериал, длительность эпизодов — более 40 минут» — «Игра в кальмара»

— «Лучший сериал, длительность эпизодов — менее 40 минут» — «Псы резервации».

Источник: daily.afisha.ru

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