«Игра в кальмара» признана лучшим сериалом года по версии Gotham Awards

«Игра в кальмара» стала победителем независимой премии Gotham Awards 2021 в категории «Лучший сериал».
«Игра в кальмара» — это южнокорейский сериал, который дебютировал на Netflix 17 сентября. Проект быстро набрал популярность и занял первые строчки в чартах стриминга в 80 странах.
Триумфатором премии стал дебютный фильм Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь». Он взял четыре награды, включая «Лучший фильм».
С полным списком победителей Gotham Awards можно ознакомиться ниже:
— «Лучший фильм» — «Незнакомая дочь»
— «Лучшая главная роль» — Оливия Колман — «Незнакомая дочь» и Фрэнки Фейсон — «Убийство Кеннета Чемберлена»
— «Главный прорыв среди режиссеров» — Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь»
— «Лучший сценарий» — Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь»
— «Лучший международный фильм» — «Сядь за руль моей машины»
— «Лучший документальный фильм» — «Побег»
— «Лучший сериал, длительность эпизодов — более 40 минут» — «Игра в кальмара»
— «Лучший сериал, длительность эпизодов — менее 40 минут» — «Псы резервации».
Источник: daily.afisha.ru