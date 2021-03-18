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IBM запустила в России цифровую образовательную платформу Open P-Tech
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Сегодня в 11:06

IBM запустила в России цифровую образовательную платформу Open P-Tech

IBM объявила о запуске в России открытой цифровой образовательной платформы Open P-Tech. Она дает возможность составить персональную программу и пройти курсы, посвященные современным корпоративным цифровым технологиям.

Платформа бесплатная и предназначена для школьников старших классов, студентов колледжей и вузов, молодых специалистов, профессионалов, учителей, преподавателей и других желающих.

При участии волонтеров IBM был создан первый учебный модуль на русском языке «Введение в цифровую экономику».

Платформа Open P-Tech была создана для использования успешного опыта очной одноименной программы, запущенной в 2011 году. Основные модули площадки адаптированы к интересам и потребностям учащихся и учителей, отметили в IBM.

Онлайн-курсы охватывают такие темы, как искусственный интеллект, облачные вычисления, наука о данных и кибербезопасность, а также профессиональные навыки и дизайн-мышление. По итогам успешного прохождения обучения на платформе можно получать бейджи для размещения в резюме или соцсетях.

Источник: rb.ru

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#технологии #онлайнобразование #онлайн #ibm
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