Hyundai запустит сеть летающих такси в 65 городах мира — первые станции откроют в 2022 году

Автомобильная компания Hyundai и английская компания Urban-Air Port запланировали создать сеть летающих такси в городах Великобритании, США, Франции, Германии, Австралии, Скандинавии, Южной Корее и Юго-Восточной Азии.

Первая станция должна открыться в 2022 году в Ковентри, Англия.

Следующие базы летающих такси в этом же году планируют открыть в центре Лондона и Лос-Анджелесе. Лондонская станция такси появится в торговом районе Вест-Энд или в финансовом центре Сити.

Urban-Air Port планирует создать сеть из более чем 200 летающих такси по всему миру в ближайшие 5 лет. Транспорт будет развозить пассажиров как в густонаселенных городских районах, так и в более отдаленных местах. Заряжаются такси с помощью водородных топливных элементов.

Источник: vc.ru