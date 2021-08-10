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Hulu показал трейлер второго сезона сериала «Wu-Tang: Американская сага»
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Сегодня в 10:43

Hulu показал трейлер второго сезона сериала «Wu-Tang: Американская сага»

Hulu поделился трейлером второго сезона сериала «Wu-Tang: Американская сага». Он выйдет на стрим-сервисе 8 сентября.



В ролике показали членов группы, которые живут в нищете, пытаются стать хорошими отцами и борются с преступностью, но мечтают стать мировыми рэп-звездами.

Действие сериала происходит в начале 90-х годов в Нью-Йорке в разгар крэковой эпидемии. В этот период RZA загорелся идеей объединиться с десятком молодых мужчин и создать рэп-группу.

В шоу снялись профессиональные рэперы: Джоуи Бэдэсс в роли Inspectah Deck и Дейв Ист в роли Method Man. Актер Эштон Сандерс сыграл RZA, Сиддик Сондерсон — Ghostface Killah, а Маркус Каллендер исполнил роль Oliver Power Grant.

Источник: daily.afisha.ru

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