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Huawei стала крупнейшим поставщиком смартфонов в мире
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Сегодня в 09:41

Huawei стала крупнейшим поставщиком смартфонов в мире

Во втором квартале Huawei обошла Samsung по продажам смартфонов и впервые стала крупнейшим поставщиком этих устройств на мировом рынке.

За апрель-июнь китайская компания продала 55,8 миллиона устройств, что на 5% меньше, чем за этот же период годом ранее. Тем не менее отодвинутая на вторую строчку Samsung смогла реализовать 53,7 миллиона смартфонов — на 30% меньше год к году.

Huawei впервые обогнала своего южнокорейского конкурента по мировым квартальным поставкам, причем на фоне американских санкций против компании.

Источник: dev.by

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#китай #huawei #смартфон
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