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Huawei совместно с Astana Hub предоставит разработчикам возможность работы на платформе Huawei Mobile Services
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Сегодня в 14:00

Huawei совместно с Astana Hub предоставит разработчикам возможность работы на платформе Huawei Mobile Services

Компания HUAWEI совместно с международным технопарком IT-стартапов Astana Hub запустила платформу Huawei Mobile Services (HMS) для казахстанских разработчиков. Специалисты смогут принять участие в интеграции как действующих приложений на платформу, так и в создании новых решений.

Платформа HMS и магазин приложений AppGallery с 2020 года используются на всех выпускаемых мобильных устройствах HUAWEI. В Казахстане продажи смартфонов с новой платформой также стартовали в прошлом году.

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По данным компании, в Казахстане больше миллиона смартфонов HUAWEI, и из года в год их количество растет. Опираясь на эти данные, компания HUAWEI совместно с Astana Hub подписали меморандум о сотрудничестве по развертыванию платформы HMS, в рамках которого казахстанским разработчикам будет предоставлена возможность открыть для себя доступ к миллионам новых пользователей через Huawei App Gallery. Так у разработчиков появится возможность выхода на китайский рынок. Стоит отметить, что доля дохода с платежей внутри системы или размещения рекламы равна или более 70%.

Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании HUAWEI в регионе Евразия

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На данный момент на продажи смартфонов HUAWEI в Казахстане приходится двухзначная доля, и интеграция официальных мобильных приложений в магазин приложений AppGallery обеспечит жителям Казахстана полноценный доступ к государственным приложениям. Что касается коммерческих приложений, интеграция в экосистему AppGallery не только увеличит клиентскую базу для коммерческих услуг и сервисов в самом Казахстане, но и поможет увеличить экспорт как в регион Евразия, так и на глобальные рынки.

Помимо известных мировых приложений на платформе представлены популярные казахстанские приложения, в том числе ряд банков, сервисы по доставке еды, eGov и другие.

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Жанерке Егеубаева, директор офиса корпоративных инноваций и цифровых компетенций Astana Hub

Сотрудничество с HUAWEI даст нам возможность предоставить казахстанским пользователям, которые привыкли к гаджетам этой марки, более качественное обслуживание и широкие возможности использования смартфона. Подобные инициативы не только способствуют развитию цифровизации страны, но и открывают возможности для роста и развития IT-специалистов. И здесь хотелось бы выразить благодарность команде HUAWEI за оказанную поддержку в развитии экосистемы Казахстана и надежное партнерство.

Платформа представляет собой экосистему, состоящую из приложений для пользователей, а также программных пакетов или Kit-ов для разработчиков.


Подать заявку на участие, а также получить более подробную информацию можно по ссылке. Среди основных требований к участникам — иметь готовое приложение, которое будет интегрировано на HMS, или быть разработчиком приложений с портфолио.

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#казахстан #бизнес #технологии #huawei #astanahub
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