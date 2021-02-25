Huawei презентовала флагман Mate X2 с гибким дисплеем

Huawei представила новейший флагманский смартфон с гибким дисплеем Mate X2. Цена наиболее бюджетной комплектации устройства составит более 200 тысяч рублей, но это не отпугивает фанатов марки — в Китае оформлено уже более 3,5 млн предзаказов.

Смартфон отличается усовершенствованным дизайном, мощным процессором и камерой со 100-кратным зумом.

У Mate X2 8-дюймовый внутренний гибкий OLED-дисплей с разрешением 2480×2200 пикселей. Внешний дисплей чуть меньше — 6,45-дюймов с разрешением FullHD+ (2700×1160 пикселей). Обе матрицы имеют частоту обновления 90 Гц.

Особое внимание уделено гибкому экрану: сверхпрочная сталь и углеволокно обеспечивают устойчивость к внешним воздействиям и долговечность, обещает производитель.

Huawei Mate X2 работает на 5-нм 8-ядерном процессоре Kirin 9000 со встроенным модемом 5G в тандеме с 24-ядерным GPU Mali-G78. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Объем, встроенной памяти — 256/512 ГБ.

Камера способна записывать видео в формате 4K.

Источник: rb.ru