Huawei представил первый автомобиль под управлением HarmonyOS

Китайский производитель электрокаров BUD и Huawei показали первый в мире автомобиль, оснащeнный платформой HiCar. Она построена на базе операционной системы HarmonyOS, домашней разработки Huawei.

Смарт-система HiCar дебютирует на борту новейшего флагмана BYD под названием Han. Кроме того, он станет первым авто, оборудованным 5G-модулем от Huawei.

В будущем HiCar появится более чем на 120 моделях автомобилей свыше 30 производителей, включая Audi, BYD, GAC и BAIC. С помощью нее пользователь сможет дистанционно через смартфон управлять некоторыми системами машины, например, кондиционером, стеклоподъемниками, дворниками и блокировкой дверных замков, отслеживать состояние авто в реальном времени и многое другое.

HarmonyOS — кроссплатформенная альтернатива Android, анонсированная Huawei в прошлом августе. Она предназначена для использования на широком круге устройств — от смартфонов и колонок до телевизоров и прочих устройств интернета вещей.

Источник: dev.by

Источник фотографии: sb.by