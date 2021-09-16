Huawei объявляет о старте регистрации на ИКТ-конкурс для казахстанских студентов

Принять участие могут студенты любого университета страны.







Компания Huawei совместно с университетами Казахстана объявляет о проведении конкурса для студентов ICT Competition, цель которого — поддержка талантливых студентов, стимулирование образовательной, научной и прикладной деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Huawei ежегодно проводит международные ИКТ-конкурсы для молодых талантов. В прошлом году в ICT Competition приняли участие 82 страны и 150 000 студентов. В рамках своих проектов, направленных на интеллектуальные и цифровые преобразования во всех отраслях промышленности, компания планирует подготовить миллион сертифицированных специалистов в области ИКТ к 2024 году.





В Казахстане конкурс пройдет в два этапа:





1 этап: 1 — 15 октября 2021

Предварительное онлайн-тестирование на знание теории по двум направлениям ИКТ на выбор: сетевой трек или облачный трек.





2 этап: 1 — 15 ноября 2021

Национальное оффлайн-тестирование на знание теории и практическое соревнование по двум направлениям ИКТ на выбор: сетевой трек или облачный трек.





Церемония награждения победителей пройдет в декабре 2021 года.

Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2021 по ссылке.

Победители конкурса в разных номинациях получат призы от Huawei: ноутбук, наушники, часы и смарт-браслеты. Для казахстанских студентов ICT Competition — это не только возможность получить современные девайсы Huawei, но и пройти в глобальный финал конкурса среди других стран.





Правила конкурса:

— быть студентом университета или колледжа

— иметь персональный компьютер и свободный доступ в интернет

— зарегистрироваться в системе как студент. После регистрации привязать аккаунт к своему университету в Центре пользователя, если университет зарегистрирован в системе в качестве ИКТ Академии Huawei, если университет не зарегистрирован как ИКТ Академия Huawei, то необходимо выбрать пункт «Другие»

— выбрать только одно направление конкурса — сетевой трек или облачный трек, после выбора трека изменения невозможны

— дополнительные баллы для получения сертификата Huawei засчитываются только за тот трек, в котором участвовал студент

— в национальном финале конкурса участники соревнуются индивидуально. По его результатам формируются команды путем суммирования баллов трех лучших студентов из каждого университета. Команда с самыми высокими баллами проходит в региональный финал

— в региональном финале участвуют студенты из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруси. Команды формируются из трех студентов и инструктора университета с наивысшей суммой баллов

— победители регионального финала проходят в Глобальный финал конкурса

— участники предыдущих Глобальных финалов не допускаются к повторному участию.





С 13 по 28 сентября представители Huawei проведут встречи со студентами в 13-ти университетах Казахстана, в которых открыты Академии ИКТ Huawei, подробнее расскажут о конкурсе ICT Competition и ответят на вопросы участников.





Список Академий ИКТ Huawei в университетах Казахстана:

13.09.21, Алматы — Казахско-Британский Технический Университет

14.09.21, Алматы — КазНУ им. Аль-Фара би

15.09.21, Алматы — Алматинский технический университет

16.09.21, Шымкент — Южно-казахстанский университет им. М. Ауезова

20.09.21, Атырау — Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева

22.09.21, Туркестан — Международный казахско-турецкий университет им. Х. А Яссауи

24.09.21, Караганда — Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский университет им. академика Букетова

27.09.21, Нур-Султан — Евразийский Национальный Университет им. Гумилева, Казахский национальный аграрный университет им. С. Сейфуллина

28.09.21, Нур-Султан — Astana IT University.