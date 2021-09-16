Huawei объявляет о старте регистрации на ИКТ-конкурс для казахстанских студентов

Принять участие могут студенты любого университета страны.
Компания Huawei совместно с университетами Казахстана объявляет о проведении конкурса для студентов ICT Competition, цель которого — поддержка талантливых студентов, стимулирование образовательной, научной и прикладной деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Huawei ежегодно проводит международные ИКТ-конкурсы для молодых талантов. В прошлом году в ICT Competition приняли участие 82 страны и 150 000 студентов. В рамках своих проектов, направленных на интеллектуальные и цифровые преобразования во всех отраслях промышленности, компания планирует подготовить миллион сертифицированных специалистов в области ИКТ к 2024 году.
В Казахстане конкурс пройдет в два этапа:
1 этап: 1 — 15 октября 2021
Предварительное онлайн-тестирование на знание теории по двум направлениям ИКТ на выбор: сетевой трек или облачный трек.
2 этап: 1 — 15 ноября 2021
Национальное оффлайн-тестирование на знание теории и практическое соревнование по двум направлениям ИКТ на выбор: сетевой трек или облачный трек.
Церемония награждения победителей пройдет в декабре 2021 года.
Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2021 по ссылке.
Победители конкурса в разных номинациях получат призы от Huawei: ноутбук, наушники, часы и смарт-браслеты. Для казахстанских студентов ICT Competition — это не только возможность получить современные девайсы Huawei, но и пройти в глобальный финал конкурса среди других стран.
Правила конкурса:
— быть студентом университета или колледжа
— иметь персональный компьютер и свободный доступ в интернет
— зарегистрироваться в системе как студент. После регистрации привязать аккаунт к своему университету в Центре пользователя, если университет зарегистрирован в системе в качестве ИКТ Академии Huawei, если университет не зарегистрирован как ИКТ Академия Huawei, то необходимо выбрать пункт «Другие»
— выбрать только одно направление конкурса — сетевой трек или облачный трек, после выбора трека изменения невозможны
— дополнительные баллы для получения сертификата Huawei засчитываются только за тот трек, в котором участвовал студент
— в национальном финале конкурса участники соревнуются индивидуально. По его результатам формируются команды путем суммирования баллов трех лучших студентов из каждого университета. Команда с самыми высокими баллами проходит в региональный финал
— в региональном финале участвуют студенты из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруси. Команды формируются из трех студентов и инструктора университета с наивысшей суммой баллов
— победители регионального финала проходят в Глобальный финал конкурса
— участники предыдущих Глобальных финалов не допускаются к повторному участию.
С 13 по 28 сентября представители Huawei проведут встречи со студентами в 13-ти университетах Казахстана, в которых открыты Академии ИКТ Huawei, подробнее расскажут о конкурсе ICT Competition и ответят на вопросы участников.
Список Академий ИКТ Huawei в университетах Казахстана:
14.09.21, Алматы — КазНУ им. Аль-Фара би
15.09.21, Алматы — Алматинский технический университет
16.09.21, Шымкент — Южно-казахстанский университет им. М. Ауезова
20.09.21, Атырау — Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева
22.09.21, Туркестан — Международный казахско-турецкий университет им. Х. А Яссауи
24.09.21, Караганда — Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский университет им. академика Букетова
27.09.21, Нур-Султан — Евразийский Национальный Университет им. Гумилева, Казахский национальный аграрный университет им. С. Сейфуллина
28.09.21, Нур-Султан — Astana IT University.