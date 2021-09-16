Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/6f4/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/6f43718b50e44840f014cc2afc6b2d54.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
huawei-ob-yavlyaet-o-starte-registracii-na-ikt-konkurs-dlya-kazahstanskih-studentov
Huawei объявляет о старте регистрации на ИКТ-конкурс для казахстанских студентов
605
Главная
/
Профессионалы
/
Профессии

14.09.2021

Huawei объявляет о старте регистрации на ИКТ-конкурс для казахстанских студентов

Принять участие могут студенты любого университета страны.


Компания Huawei совместно с университетами Казахстана объявляет о проведении конкурса для студентов ICT Competition, цель которого — поддержка талантливых студентов, стимулирование образовательной, научной и прикладной деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Huawei ежегодно проводит международные ИКТ-конкурсы для молодых талантов. В прошлом году в ICT Competition приняли участие 82 страны и 150 000 студентов. В рамках своих проектов, направленных на интеллектуальные и цифровые преобразования во всех отраслях промышленности, компания планирует подготовить миллион сертифицированных специалистов в области ИКТ к 2024 году.

smi.jpg

В Казахстане конкурс пройдет в два этапа:


1 этап: 1 — 15 октября 2021

Предварительное онлайн-тестирование на знание теории по двум направлениям ИКТ на выбор: сетевой трек или облачный трек.


2 этап: 1 — 15 ноября 2021

Национальное оффлайн-тестирование на знание теории и практическое соревнование по двум направлениям ИКТ на выбор: сетевой трек или облачный трек.


Церемония награждения победителей пройдет в декабре 2021 года.

Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2021 по ссылке.

Победители конкурса в разных номинациях получат призы от Huawei: ноутбук, наушники, часы и смарт-браслеты. Для казахстанских студентов ICT Competition — это не только возможность получить современные девайсы Huawei, но и пройти в глобальный финал конкурса среди других стран.


Правила конкурса:

— быть студентом университета или колледжа

— иметь персональный компьютер и свободный доступ в интернет

— зарегистрироваться в системе как студент. После регистрации привязать аккаунт к своему университету в Центре пользователя, если университет зарегистрирован в системе в качестве ИКТ Академии Huawei, если университет не зарегистрирован как ИКТ Академия Huawei, то необходимо выбрать пункт «Другие»

— выбрать только одно направление конкурса — сетевой трек или облачный трек, после выбора трека изменения невозможны

— дополнительные баллы для получения сертификата Huawei засчитываются только за тот трек, в котором участвовал студент

— в национальном финале конкурса участники соревнуются индивидуально. По его результатам формируются команды путем суммирования баллов трех лучших студентов из каждого университета. Команда с самыми высокими баллами проходит в региональный финал

— в региональном финале участвуют студенты из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруси. Команды формируются из трех студентов и инструктора университета с наивысшей суммой баллов

— победители регионального финала проходят в Глобальный финал конкурса

— участники предыдущих Глобальных финалов не допускаются к повторному участию.


С 13 по 28 сентября представители Huawei проведут встречи со студентами в 13-ти университетах Казахстана, в которых открыты Академии ИКТ Huawei, подробнее расскажут о конкурсе ICT Competition и ответят на вопросы участников.


Список Академий ИКТ Huawei в университетах Казахстана:

13.09.21, Алматы — Казахско-Британский Технический Университет
14.09.21, Алматы — КазНУ им. Аль-Фара би
15.09.21, Алматы — Алматинский технический университет
16.09.21, Шымкент — Южно-казахстанский университет им. М. Ауезова
20.09.21, Атырау — Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева
22.09.21, Туркестан — Международный казахско-турецкий университет им. Х. А Яссауи
24.09.21, Караганда — Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский университет им. академика Букетова
27.09.21, Нур-Султан — Евразийский Национальный Университет им. Гумилева, Казахский национальный аграрный университет им. С. Сейфуллина
28.09.21, Нур-Султан — Astana IT University.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #университет #образование #huawei #конкурсдлястудентов
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
7 высокооплачиваемых вакансий в Астане, где можно заработать до 800 000 тг
10314
Как быстро и эффективно пройти путь от начинающего специалиста до профессионала — 6 с...
1159
Вакансии с условиями: от скидок в тренажерном зале до жилья и автомобиля
9014