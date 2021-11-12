Huawei объявляет о старте продаж смартфона HUAWEI Nova 8i в Казахстане

Huawei объявляет о начале продаж смартфона HUAWEI Nova 8i, который объединил в себе яркий безрамочный дисплей HUAWEI Edgeless Display, занимающий 94,7% фронтальной поверхности, квадрокамеру 64 МП с искусственным интеллектом и набор умных функций для различных повседневных сценариев. Поддержка технологии быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт позволяет пополнять заряд батареи даже во время коротких перерывов.



Фан Джинйонг, директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии



HUAWEI Nova 8i совмещает в себе отличную камеру, безрамочный экран и мощную зарядку, что делает его идеальным инструментом для развлечений, работы и общения с близкими. Стильный дизайн позволит выгодно выделиться в толпе всем пользователям HUAWEI Nova 8i. Все, кто успеет купить смартфон в числе первых, получат в подарок наш флагманский фитнес-браслет HUAWEI band 6.



Безрамочный экран и защита зрения

Смартфон получил безрамочный экран HUAWEI Edgeless Display с диагональю 6,67 дюйма, который занимает 94,7% фронтальной поверхности корпуса. Дисплей имеет разрешение 1080×2376 пикселей, поддерживает цветовую палитру DCI-P3[1] и способен воспроизводить до 16,7 млн оттенков, гарантируя четкость и реалистичность изображения.



Сертифицированная компанией TÜV Rheinland функция защиты зрения Eye Comfort уменьшает уровень вредного для глаз синего излучения в спектре подсветки экрана, при этом снижая до минимума искажения желтого цвета. Сенсорная панель с частотой дискретизации 180 Гц практически мгновенно реагирует на касания экрана, обеспечивая преимущество во время игр и повышая комфорт взаимодействия с устройством.



Обновленная камера для разных форматов съемки

Новый смартфон HUAWEI Nova 8i обладает передовой системой фотокамер, состоящей из четырех специализированных модулей, которые объединены в круглый симметричный блок. Основная камера устройства оснащена крупным сенсором с диагональю 1/1,7 дюйма и разрешением 64 МП, она способна делать яркие и четкие снимки в любое время суток и поддерживает съемку в полном разрешении. Ультра широкоугольная камера 8 МП предназначена для пейзажей, интерьеров и больших групп людей и помогает запечатлеть в кадре больше деталей и лиц даже при съемке с близкого расстояния. А специальные алгоритмы для распознавания глубины резкости на базе искусственного интеллекта позволяют размывать задний фон на фотографиях и выделять передний. Отдельная камера для макросъемки 2 МП может фокусироваться на объектах на расстоянии всего 4 см, помогая раскрыть необычные ракурсы.



Фронтальная камера с разрешением 16 МП расположена в овальном отверстии в верхнем левом углу экрана вместе с сенсором, отвечающим за измерение цветовой температуры внешнего освещения. Используя данные о тоне и яркости, смартфон может автоматически корректировать подсветку экрана, обеспечивая стабильную цветопередачу при любых условиях. HUAWEI Nova 8i имеет встроенное хранилище емкостью 128 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти, что позволяет сохранять большое количество фотографий и видео на устройстве.



Высокая автономность

Для уверенной работы в течение всего дня новая модель обладает аккумулятором емкостью 4300 мА×ч и поддерживает технологию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт. Батарея смартфона состоит из одного элемента, но оснащена двумя положительными и одним отрицательным электродом, что обеспечивает повышение скорости зарядки — всего за 20 минут батарея заряжается на 68%, а полная зарядка занимает 38 минут. Интеллектуальные алгоритмы энергосбережения оптимизируют потребление энергии за счет управления активностью фоновых приложений.



HUAWEI Nova 8i получил инновационную систему антенн для беспроводной связи Full-scene Smart Antenna 2.0, состоящую из семи элементов, расположенных по четырем граням корпуса. Это обеспечивает стабильную связь при любых положениях устройства и гарантирует плавную работу во время игр.



Интеллектуальные функции для повседневных сценариев

HUAWEI Nova 8i работает под управлением обновленной ОС EMUI 11, которая предлагает набор интеллектуальных функций и технологий для эффективного решения разнообразных повседневных задач. Сервис видео вызовов в высоком качестве HUAWEI MeeTime позволяет общаться с родными и коллегами, использующими любые смартфоны и планшеты HUAWEI. Во время звонка можно демонстрировать экран и добавлять заметки. Инновационный многооконный режим Multi-Window увеличивает продуктивность и удобство использования устройства благодаря возможности открывать одновременно несколько приложений на разделенном экране.



Пользователям HUAWEI Nova 8i доступны все преимущества интеллектуальной экосистемы HUAWEI Mobile Services (HMS). Помимо HUAWEI Music, HUAWEI Health и других сервисов, AppGallery предлагает десятки тысяч приложений из постоянно пополняющегося каталога.



Цены и доступность

HUAWEI Nova 8i будет доступен в цветах «Лунное серебро» и «Звездное небо». Официальные продажи в Казахстане стартуют с 12 ноября в магазинах-партнерах HUAWEI. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 189 990 тенге, в подарок также идет фитнес-браслет HUAWEI Band 6.

