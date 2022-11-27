HR-тренды 2023 — навстречу будущему

Главными темами для обсуждения на прошедшем Kazakhstan HR-forum 2022, стали тренды, посвященные будущему развитию отрасли.

В блоке Future of Organization исполнительный директор SHRM MEA Вивек Арора рассказал о будущей постковидной трасформации отрасли HR и все, что с этим связано. Он подчеркнул, что пандемия привела к ряду изменений в способах мышления и функционирования организаций. Так, сейчас активно наступает время гиг-экономики, когда сотрудник может работать в любое время и сколько он хочет, в приоритете навыки, а не занимаемая позиция, дистанционный и гибридный форматы набирают обороты.

Тема «Эпоха джокеров: управление изменениями в период неопределенности» была раскрыта Фархадом Мантеевым, партнером and Change Central Asia, официальным представителем Prosci в Казахстане.

Спикер представил результаты опроса 1150 первых руководителей компаний, проведенного PWC, согласно которому 76% CEO компаний считают, что в будущем основным источником конкурентных преимуществ станет их способность быстро адаптироваться к переменам. А девять из десяти руководителей понимают, что способность к изменениям — это решающий фактор успеха бизнеса.

Как управлять вознаграждением в эпоху изменений, как найти баланс между эффективностью бизнеса и эффективностью системы оплаты, рассказали спикеры международной компании в сфере управленческого консалтинга Korn Ferry — Геннадий Ванин, руководитель практики «вознаграждение руководителей» и Ирина Чернозубова, руководитель практики по организационному развитию и вознаграждению персонала в регионе Центральная Азия. Они отметили, что снижающиеся темпы роста бизнеса и высокая инфляция влияют на то, что заработная плата в реальности не растет. По оценкам экспертов, повышение зарплаты в Казахстане в 2022 году составит порядка 9-9,5% в зависимости от отрасли. Однако инфляция практически «съедает» повышение заработной платы и эта тенденция будет сохраняться, а 3% процентов должностей, скорее всего, не коснется увеличение базового дохода. По мнению экспертов, несогласованность в определении как размера базовой оплаты, так и правил для ее пересмотра остается одной из ключевых проблем для рынка Казахстана. Отмечается довольно низкий уровень в согласованности оплаты для равных по ценности должностей. Однако, прежде всего, нужно настроить систему управления, чтобы прослеживалась четкая связь между результатом и вознаграждением.

Организаторами форума выступили компании «Коммеск-Өмір», «Сентрас Коммеск Life» и Kazakhstan Growth Forum.