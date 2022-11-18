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Honor выпустит первый в мире смартфон со 160-мегапиксельной камерой
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Сегодня в 10:16

Honor выпустит первый в мире смартфон со 160-мегапиксельной камерой

На 23 ноября Honor запланировал презентацию обновленной операционной системы MagicOS и своих последних флагманских разработок. Во время мероприятия будет представлена серия смартфонов Honor 80. Устройства отличаются от других телефонов невероятными возможностями для создания снимков и видеозаписей. Бренд подтвердил, что гаджеты оснащены камерой со 160 мегапикселями.

Помимо того, что Honor 80 станет первой в мире серией телефонов с 160-мегапиксельной камерой, она будет отличаться еще несколькими фишками. В линейку войдут сразу три версии гаджетов, оборудованные новейшими процессорами компании.

Подробностей о них пока нет, но внешний вид одного из устройств Honor успела продемонстрировать в промо-ролике. Дизайн задней панели выполнен в светло-голубом цвете и украшен тонкими белыми узорами, а модули камеры разделены полосами, имитирующими знак бесконечность или цифру восемь.

Источник: srsly.ru

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