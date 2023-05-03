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Honkai: Star Rail преодолела 20 миллионов загрузок за первый день и возглавила чарты
261
Главный

01.05.2023

Honkai: Star Rail преодолела 20 миллионов загрузок за первый день и возглавила чарты

Компания HoYoverse объявила о том, что условно-бесплатная научно-фантастическая ролевая игра Honkai: Star Rail за первые 24 часа была загружена более 20 миллионов раз. По этому показателю новинка обошла Genshin Impact, предыдущий проект того же разработчика.

В социальной сети Weibo компания поблагодарила всех игроков за поддержку и обещала подарить пользователям десять единиц «Особого звездного пропуска» в знак признательности. Кроме того, в Honkai: Star Rail начнется праздничное мероприятие в честь запуска проекта.

В той же публикации HoYoverse отметила, что Honkai: Star Rail достигла «фантастических» результатов и возглавила чарты во многих странах и регионах. Еще до выхода игра собрала 30 миллионов предварительных регистраций.

Honkai: Star Rail — это ответвление Honkai Impact 3rd, пошаговая ролевая игра в научно-фантастической вселенной Honkai. В игре присутствуют знакомые поклонникам персонажи, но они были сильно изменены. По сюжету герои отправляются в космическое путешествие на «Звездном экспрессе» и останавливаются по пути в различных мирах, наполненных тайнами неизвестных цивилизаций и интересными историями.

Honkai: Star Rail вышла на ПК, iOS и Android. Позже игра появится на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Источник: 3dnews.ru

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