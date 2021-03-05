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Honda запустит в продажу автомобиль, которым можно управлять без помощи рук
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Сегодня в 10:42

Honda запустит в продажу автомобиль, которым можно управлять без помощи рук

5 марта компания Honda начнет продажи новой модели Legend, оснащенной набором технологий безопасности и помощи водителю. Автомобиль отвечает третьему уровню автоматизации по международной классификации.

Legend — это седан премиум-класса. Его продажи на первом этапе будут осуществляться только по системе лизинга. Цена модели составит 11 млн иен (около 102 тысяч $).

Система встроенных в авто технологий под названием Sensing Elite включает:

— адаптивный круиз-контроль

— систему движения на низкой скорости

— функцию удержания полосы.

При их активации возможно управление автомобилем без помощи рук. При таком режиме машина способна самостоятельно определить расстояние до следующего впереди транспортного средства и затормозить в случае приближения к нему.

Источник: rb.ru

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#технологии #автомобиль #honda
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