Honda запустит в продажу автомобиль, которым можно управлять без помощи рук

5 марта компания Honda начнет продажи новой модели Legend, оснащенной набором технологий безопасности и помощи водителю. Автомобиль отвечает третьему уровню автоматизации по международной классификации.

Legend — это седан премиум-класса. Его продажи на первом этапе будут осуществляться только по системе лизинга. Цена модели составит 11 млн иен (около 102 тысяч $).

Система встроенных в авто технологий под названием Sensing Elite включает:

— адаптивный круиз-контроль

— систему движения на низкой скорости

— функцию удержания полосы.

При их активации возможно управление автомобилем без помощи рук. При таком режиме машина способна самостоятельно определить расстояние до следующего впереди транспортного средства и затормозить в случае приближения к нему.

Источник: rb.ru