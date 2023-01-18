Home Credit Bank запустит цифровой банк для бизнеса

Клиенты малого и среднего бизнеса в Казахстане смогут осуществлять все операции в digital. Home Credit Bank планирует запустить цифровой банк для клиентов малого и среднего бизнеса, в котором предприниматели смогут осуществлять все операции в digital.

В цифровом банке будут доступны продукты, необходимые для ежедневных задач предпринимателей такие, как переводы в национальной и иностранной валютах, все виды налогов и платежей в бюджет, конвертация валюты и многое другое.

Все операции будут осуществлять через мобильное приложение без посещения отделений.

Ожидается, что инвестиции в развитие цифрового банка в следующие два года составят около $20 миллионов. Благодаря новому проекту будет открыто более 400 новых рабочих мест.

Источник: bluescreen.kz