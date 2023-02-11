Hogwarts Legacy побила рекорд по просмотрам на Twitch

Видеоигра Hogwarts Legacy побила рекорд по количеству просмотров на площадке Twitch.
Максимальное количество одновременных зрителей Hogwarts Legacy составило более 1143 миллионов. Ранее рекорд среди одиночных игр принадлежал Cyberpunk 2077 — 1140 миллионов.
7 февраля состоялся релиз Deluxe-издания Hogwarts Legacy. В нем игроки оказываются в школе волшебства Хогвартс в 1800 годах и становятся одними из ее студентов.
Критики высоко оценили тайтл, называв игру «одним из лучших проектов года».
Источник: daily.afisha.ru