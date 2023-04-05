HIRO о творческом пути, новом казахстанском лейбле RUKH и предстоящих релизах

Познакомились с Бекболатом, которого все знают как HIRO, и узнали о творческом пути артиста, планах нового лейбла RUKH и будущих релизах рэпера.





Бекболат Кайдаров, 30 лет, город — Алматы, рэпер, автор песен, битмейкер, гострайтер, @h1rosima





Как все началось

Я родился и вырос в городе Сарыагаш. Когда мне исполнилось 17 лет, переехал в Алматы. Учился в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, но на втором курсе перевелся в МАБ и не завершил обучение. Я не женат. В данный момент свободен, но у меня есть дочь.

В нашей семье никто не занимался творчеством. Мама рассказывала, что в детстве я любил песни Андрея Губина. Находил какой-нибудь провод, представлял, что это микрофон, и пел.

Творческий путь начался в юношеский период. В школьное время для меня было важно быть крутым и известным, быть лучше других. Поэтому я смотрел в YouTube, как записывать треки, изучал специальные программы, пробовал что-то писать. В восьмом классе у меня вышел трек «Наша школа», и он принес мне первую популярность. Ко мне обращались старшеклассники из других школ, чтобы я написал что-то и о них. Приезжали ребята из Ленгера, Туркестана и других городов Южно-Казахстанской области. Благодаря этому я зарабатывал первые деньги. В тот период за одну песню мне платили 15 000 тенге.

В школьное время для меня было важно быть крутым и известным, быть лучше других







Большую часть заработанного я отдавал родителям. Как ребенку, мне было важно получить их одобрение. Отец у меня был строгим, человек старой закалки. Семья была большая, поэтому он постоянно работал, делал все возможное, чтобы мы были обуты, одеты и сыты. Всем остальным занималась мама. Так как родители всегда были чем-то заняты, я находил для себя ролевую модель взрослого на улице. Я не был уличным бандитом, но пользовался популярностью и имел авторитет среди своих сверстников.

В 11 классе я открыл для себя Шымкент. Ездил туда тусить. Мы с друзьями организовывали клубные мероприятия. Здесь я познакомился с уже популярными в тот период исполнителями: Emir Frans, Antrax, Proxxx, Black Cost, KICHA. Мы записывали совместные треки.

После 11 класса я переехал в Алматы. В моей карьере особую роль сыграли социальные сети, где я всегда имел популярность. В «Мой мир» у меня было около 360 000 друзей. Ежедневно ко мне добавлялось около 500 человек. Я даже скачал специальную программу, чтобы всех принимать. Затем стал популярен «ВКонтакте», где у меня тоже была большая аудитория. Не могу сказать, что я уже тогда видел себя артистом, но всегда знал, что буду работать в этой сфере.

О своем творчестве





Я до сих не считаю себя профессиональным музыкантом. Я понимаю многие вещи в этой сфере, у меня есть вкус, но нотной грамотой не владею, не умею играть на инструментах, создаю только электронную музыку.

В моем первом микстейпе «Новый уровень» было 14 песен. Затем вышли «Восхождение» с 25 треками, «Саундтреки к жизни», куда вошло 30 синглов. Потом вышел «Город на небе» — последний микстейп, над которым я усердно трудился. Он дал мне большой толчок в Алматы. Сюда вошли ключевые треки, которые многие могут вспомнить: «Шапалак», «Люби» и другие хорошие песни. Я люблю переслушивать их, потому что это моя молодость.





После переезда в Алматы меня стали приглашать на выступления, где можно было хорошо зарабатывать. Например, выступление на студенческих мероприятиях стоило 50 000 тенге за вечер. Помню, ребята часто просили снизить цену, обещали накрыть стол, и я выходил за 30 000 тенге.

На мое творчество повлияли Bro Upgrade, Proxxx, Antrax. С ними я стал самостоятельнее и отточил свой стиль. На меня также повлияло творчество западных рэп-исполнителей. В каждый жизненный период был определенный артист: Lil Wayne, Wiz Khalifa, B.o.B.

Я слушал Децла. У меня была даже коллекция одного его альбома с разными обложками. За последние пять-шесть лет на меня сильно повлиял Young Thug и вся атлантовская тусовка. Мне нравится их музыка, рэп, флоу. Я до сих пор слушаю песни, которые любил пять лет назад, и не считаю, что они устарели.

В определенный период мне помогал Zheka Fatbelly, и я связываю свой творческий путь с ним. Жеңіс — это большой, стойкий человек со своими убеждениями и твердым характером, которого я уважаю. Мы подружились, когда Жека еще не занимался музыкой и посвящал все время развитию блога и сети заведений. В тот момент я переживал сложный период: забеременела моя девушка, мне негде было жить. Я предложил Жеке купить мои песни. Мы даже жили вместе, и я учил его писать музыку.

О сложностях





Главная сложность в моем пути заключалась в том, что в какой-то период я потерял голову и увлекся вредными привычками. Много писал, но ничего не выпускал. Потому что успех состоит на 50% из таланта и на 50% из дисциплины. Если не будет дисциплины, то не важно, насколько ты талантлив. Можно рассыпаться.

Это был период боли. Но я хорошо вырос в творческом плане. Я много работал, пытался превзойти себя.

О вдохновении





Музыка — это звуки и очередность нот. Все просто.

Музыка — это энергия. Когда я слушаю зарубежные треки, чувствую энергетику автора.





В моем творчестве есть миссия. Я хочу, чтобы моя музыка пробуждала что-то светлое и доброе в сердцах людей, вне зависимости от содержания песен.

Моя миссия в том, чтобы не врать и быть собой. Не придумывать, а брать из жизни. Не делать ради денег.

О развитии музыкальной индустрии в Казахстане





В Казахстане хорошо развивается музыка. Той-бизнес — это уже сформированная вещь, которая будет всегда. Но поколения меняются. Меня не раз приглашали выступать на свадьбах. Я могу выступить на торжестве и считаю это нормальным.

У нас появляется много классных музыкальных лейблов, которые двигают индустрию. Это сложно, потому что в Казахстане небольшое население.

Казахстанская музыка имеет все шансы быть популярной во всем мире







Казахстанская музыка имеет все шансы быть популярной во всем мире. Нужно верить и стремиться. Например, The Limba слушают по всему СНГ, а Tanir и Tyomcha дали концерты в Германии.

Отношение к музыке у каждого разное. Но нас объединяет желание творить.

О текущей деятельности и планах





Наш лейбл RUKH — это объединение друзей. Здесь все профессионалы. Мы существуем только год, который стал периодом становления. Мы еще не показали, на что способны.

В планах расширяться, продвигать молодых артистов и свое творчество. Хотим организовывать мероприятия и концерты на профессиональном уровне, проводить интервью и реализовываться во всех медиа-направлениях. Планируем приглашать зарубежных исполнителей в Казахстан и развивать музыку в стране.





17 марта вышел наш совместный трек с Dose «Бай-Бай». Готов совместный альбом с группой «Ирина Кайратовна». До июня-июля выйдет мой сольный EP-альбом и клипы на треки «Особо крутая», «Врываемся» и Adjara gudju.

Советы начинающим артистам





Сегодня такое время, когда даже с одной песней можно проснуться звездой. Рано или поздно это случается. Важно не терять голову, не думать, что так будет всегда. Просто продолжайте работать. Нужно суметь удержаться, окружить себя правильными людьми.