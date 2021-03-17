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Hermès начнет делать сумки из альтернативной кожи из грибов
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Сегодня в 12:08

Hermès начнет делать сумки из альтернативной кожи из грибов

Французский модный дом Hermès начал сотрудничать с калифорнийским стартапом MycoWorks, который создает экологичную альтернативу коже на основе мицелия — тонких нитей из корневой структуры грибов.

MycoWorks и Hermès создали материал под названием Sylvania, который выглядит и ощущается как телячья кожа, но гораздо более экологичен, потому что сделан из грибов. Hermès включит этот материал в состав дорожной сумки Victoria, которая поступит в продажу к концу 2021 года. Однако полностью отказываться от натуральных кожаных изделий модный дом пока не планирует.

Для создания материала нити мицелия выращивают в питательной среде, в результате чего получается специфическая пленка. После сушки она становится прочной и гибкой, поэтому легко сшивается и окрашивается органическими пигментами.

Источник: incrussia.ru

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#стиль #экология #брендодежды #hermes
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