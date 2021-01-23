HBO запустил работу над приквелом «Игры престолов»

Телевизионная сеть HBO запустила работу над приквелом «Игры престолов». Новый сериал поставят по мотивам цикла Джорджа Мартина «Сказки о Дунке и Эгге».

Экранизация расскажет о событиях, произошедших за 90 лет до действий «Игры престолов». В центре сюжета будут сэр Дункан Высокий и молодой Эйгон V Таргариен. В основу истории лягут новеллы «Межевой рыцарь», «Верный меч» и «Таинственный рыцарь».

По информации издания, HBO придает большое значение новому проекту и надеется с его помощью продолжить успех, который сети принесла «Игра престолов». Впрочем, пока у сериала нет сценаристов или режиссеров.

Источник: daily.afisha.ru