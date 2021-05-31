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HBO выпустил первый трейлер нового поколения «Сплетницы»
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Сегодня в 10:54

HBO выпустил первый трейлер нового поколения «Сплетницы»

HBO Max опубликовал на своем YouTube-канале первый трейлер перезапуска сериала «Сплетница». Он выйдет на стриминговой платформе 8 июля.

На пышной вечеринке подростков собрались все самые гламурные девушки и самые брутальные парни города. У каждого из них есть свои секреты, но Сплетница не планирует их скрывать. «Она вернулась и стала еще хуже, чем когда‑либо», — сообщается в описании ролика.

В центре сюжета ремейка «Сплетницы» окажется новое поколение подростков с Верхнего Ист-Сайда. Действие сериала происходит спустя восемь лет после событий оригинальной картины, а главными его темами станут социальная сеть и жизнь в Нью-Йорке.

Во главе проекта авторы оригинальной «Сплетницы» — Джош Шварц и Стефани Саваж. Ключевые роли сыграли Тави Гевинсон, Томаса Доэрти, Эли Браун, Джордан Александер, Эмили Линд, Эвана Мока, Саванну Смит и Зион Морено. Голос Сплетницы вновь озвучит Кристен Белл.

Источник: daily.afisha.ru

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