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HBO выпустил новый трейлер сериала «Страна Лавкрафта»
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Сегодня в 10:25

HBO выпустил новый трейлер сериала «Страна Лавкрафта»

Телеканал HBO выпустил новый трейлер сериала «Страна Лавкрафта», снятого по одноименной книге американского писателя Мэтта Раффа. Шоу выйдет 16 августа.


Действие сериала разворачивается в 1950-е годы. Главный герой, 22-летний ветеран корейской войны Аттикус Фриман, вместе со своей подругой Летицией и дядей Джорджем отправляется в путешествие по Америке, чтобы найти своего отца. Во время поисков он сталкивается с расистами и настоящими монстрами, будто сошедшими со страниц произведений Говарда Лавкрафта.

Исполнительным продюсером выступил Джей Джей Абрамс. Сценарий написали Миша Грин и режиссер хорроров «Прочь» и «Мы» Джордан Пил. Одну из ролей — пропавшего отца Аттикуса Фримэна исполняет звезда сериалов «Прослушка» и «Подпольная империя» Майкл Кеннет Уильямс.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: kino-teatr.ru

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#hbo #страналавкрафта
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