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HBO выпустил AR-приложение по мотивам «Дома дракона». В нем можно воспитать дракона
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Сегодня в 10:19

HBO выпустил AR-приложение по мотивам «Дома дракона». В нем можно воспитать дракона

Медиакомпания HBO выпустила AR-приложение House of the Dragon: DracARys в преддверии выхода приквела «Игры престолов» — сериала «Дом дракона».

Приложение предлагает сыграть в игру, в которой можно создать и воспитать дракона. Крылатого питомца пользователи могут наблюдать в режиме дополненной реальности.



Драконы в приложении имеют разный внешний вид и характер. Ими можно пытаться управлять, отдавая команды с помощью системы распознавания голоса. Все команды будут, как и положено, на валирийском языке.

Приложение House of the Dragon: DracARys доступно на устройствах Android и iOS уже сейчас.

Источник: daily.afisha.ru

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