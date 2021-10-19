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HBO продлил сериал про дворецкого Бэтмена «Пенниуорт» на третий сезон
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Сегодня в 11:04

HBO продлил сериал про дворецкого Бэтмена «Пенниуорт» на третий сезон

HBO Max объявил о продлении драматического сериала «Пенниуорт» на третий сезон. Шоу появится на стриминговой платформе в 2022 году.

Шпионский триллер рассказывает о жизни Альфреда Пенниуорта — дворецкого Бэтмена. В прошлом он был офицером британского спецназа, а после отставки решил создать в Лондоне собственное охранное предприятие. Одним из его первых клиентов становится миллионер Томас Уэйн, отец будущего супергероя в черном плаще.

Действие третьего сезона происходит в 1960-х, спустя пять лет после событий предыдущего. С завершением гражданской войны во всем мире назревает глобальная культурная революция. Начинается новая эра супергероев и суперзлодеев.

Главную роль в проекте играет Джек Бэннон, а Томаса Уэйна — Бен Элдридж. Также в картине снимаются Палома Фейт, Джейсон Флеминг, Райан Флетчер, Дороти Аткинсон, Эмма Патц и другие.

Сериал спродюсирован студией Warner Bros. Television. В качестве исполнительных продюсеров выступают Дэнни Кэннон, Бруно Хеллер, Мэттью Патник и Джон Стивенсон.

Источник: daily.afisha.ru

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