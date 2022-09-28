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HBO опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Одни из нас» по одноименной видеоигре
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Сегодня в 10:14

HBO опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Одни из нас» по одноименной видеоигре

Релиз ролика состоялся 26 сентября в честь первого случая заражения грибком кордицепса в видеоигре. В нем показали множество знакомых игрокам сцен, например, разрушенный Бостон или момент на крыше, на которой Элли и Джоэл любуются видом на город. В видео также впервые был показан щелкун — зараженный на третьей стадии.



Действие The Last of Us происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

В проекте снялись Педро Паскаль, Белла Рэмси, Ник Офферман, Анна Торв и Мюррэй Бартлетт.

Над сериалом работал создатель мини-сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, а также Нил Дракманн — один из геймдиректоров оригинальной игры. Музыку к шоу написал композитор The Last of Us Густаво Сантаолалья.

Источник: daily.afisha.ru

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