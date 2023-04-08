HBO объявил имена актеров, которые появятся в приквеле-сериале «Оно»

Стриминговый сервис HBO Max объявил имена актеров, которые снимутся в готовящемся хоррор-сериале Welcome to Derry — приквела фильмов «Оно» и «Оно-2».

Роли в шоу исполнят Тейлур Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар. Ранее в кинофраншизе они не появлялись. Это подтверждает, что действие сериала разворачивается в той же вселенной и расширяет ее, однако не пересекается с судьбами знакомых нам персонажей.

Сценарий первой серии напишет Джейсон Фукс. Энди Мускьетти, режиссер «Оно» и «Оно-2», поставит нескольких эпизодов, включая первый.

Подробности сюжета пока неизвестны.

Источник: daily.afisha.ru