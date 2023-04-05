Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
hbo-nameren-vypustit-novyy-prikvel-igry-prestolov-o-zavoevanii-vesterosa
HBO намерен выпустить новый приквел «Игры престолов» о завоевании Вестероса
74
Главный

Сегодня в 09:48

HBO намерен выпустить новый приквел «Игры престолов» о завоевании Вестероса

Телеканал HBO собирается выпустить новый приквел сериала «Игра престолов» о завоевании вымышленного континента Вестерос представителем династии Таргариенов — Эйгоном I.

В данный момент проект находится на ранней стадии разработки. У него еще нет сценариста. Приквел может стать фильмом, историю которого продолжат в сериале.

Картина расскажет, как Эйгон Таргариен и его сестры Висенья и Рейнис, которые также служили ему женами, использовали свою армию и трех драконов, чтобы заполучить власть над шестью из семи королевств Вестероса.

После успешного завоевания Эйгон стал первым королем Вестероса из династии Таргариенов. Эти события произошли примерно за 300 лет до событий «Игры престолов» и через 100 лет после действия «Дома дракона».

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#фильм #hbo #играпрестолов #чтопосмотреть #приквел
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Лучшего вокалиста выберут среди столичных школьников
1730
Теперь билеты на поезд можно купить вместе с билетами на EXPO-2017
2761
Fit Arena Winox разыгрывает 30 клубных карт
5673
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.