HBO намерен выпустить новый приквел «Игры престолов» о завоевании Вестероса

Телеканал HBO собирается выпустить новый приквел сериала «Игра престолов» о завоевании вымышленного континента Вестерос представителем династии Таргариенов — Эйгоном I.

В данный момент проект находится на ранней стадии разработки. У него еще нет сценариста. Приквел может стать фильмом, историю которого продолжат в сериале.

Картина расскажет, как Эйгон Таргариен и его сестры Висенья и Рейнис, которые также служили ему женами, использовали свою армию и трех драконов, чтобы заполучить власть над шестью из семи королевств Вестероса.

После успешного завоевания Эйгон стал первым королем Вестероса из династии Таргариенов. Эти события произошли примерно за 300 лет до событий «Игры престолов» и через 100 лет после действия «Дома дракона».

Источник: daily.afisha.ru