HBO начала работу над приквелом «Игры престолов»

По информации издания, шоураннеры сейчас проводят кастинг на главные роли в сериале: Визериса I, принцессы Рейниры, королевы Алисенты Хайтауэр и Эйгона II.
Действие сериала, основанного на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь», будет происходить за 300 лет до событий «Игры престолов». Подробности сюжета пока держатся в тайне. Однако известно, что сериал будет состоять из десяти эпизодов. Его премьера состоится не раньше 2022 года.
Над первым эпизодом будет работать режиссер Мигель Сапочник, который ранее снял несколько серий «Игры престолов». Сценарий напишет Райан Кондал, известный по своей работе над сериалом «Колония».
Источник: daily.afisha.ru
Источник фотографии: gazeta.ru