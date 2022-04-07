HBO Max выпустит два сериала по «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи

Стриминговый сервис HBO Max выпустит два спин-офф-сериала, основанных на кинофраншизе Гая Ричи «Шерлок Холмс».

Звезда фильмов 2009 и 2011 годов Роберт Дауни-младший выступит исполнительным продюсером проектов наряду со Сьюзан Дауни, Амандой Баррелл и Лайонелом Уигрэмом. Шоу разработает Warner Bros. Television.

Шоу расскажет о новых персонажах из вселенной Артура Конана Дойла. Впервые познакомиться с центральными героями сериалов можно будет в третьей части кинофраншизы — ее съемки еще не начались.

Предположительно, один проект будет посвящен Ирен Ватсон — дочери Холмса, которую он воспитывал вместе с доктором Ватсоном, а другой — темнокожему наемнику Бартоломью Кингу.

Источник: daily.afisha.ru