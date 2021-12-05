Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
hbo-max-vypustili-treyler-mirotvorca
HBO Max выпустили трейлер «Миротворца»
60
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:58

HBO Max выпустили трейлер «Миротворца»

Вышел новый трейлер сериала «Миротворец» про очень патриотичного и местами комичного суперзлодея.

В ролике Джон Сина, исполняющий главную роль, выбегает из взорвавшегося здания, прыгает с четвертого этажа, катается на машине с орлом и, что самое экстремальное, пытается помириться с отцом. Все это сопровождается множеством шуток и поиском преступников, и получается супергеройская комедия, которая может претендовать на звание бестселлера.

Впервые Миротворец в исполнении Сины появился во второй части «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна — он же снимает сериал для HBO Max. Режиссер полностью отвечал за сценарий, а также поставил несколько эпизодов шоу.

Помимо Джона Сины в сериале снялись: Роберт Патрик, Кристофер Хейердал, Фредди Строма, Дженнифер Холлэнд, Стив Эйджи, Даниэль Брукс и другие.

Всего в шоу будет восемь серий. Дебютирует лента на стриминге 13 января.

Источник: daily.afisha.ru

б2.png

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#чтопосмотреть #трейлер #hbomax #миротворец #джонсина
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Фотограф из Казахстана представил выставку в Париже
2079
Эд Ширан и Элтон Джон желают всем веселого Рождества в новом совместном клипе
198
Как изменится жизнь узбекистанцев с 1 июля
819