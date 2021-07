HBO Max сделает из продолжения «Секса в большом городе» новое многосезонное шоу

Стрим-сервис HBO Max планирует сделать многосезонное шоу из сериала And Just Like That… — продолжения «Секса в большом городе».

Вместо Саманты Джонс в сериале появятся две новые героини — «сильная, влиятельная афроамериканка» и девушка азиатского происхождения. Так они хотят привлечь к нему внимание новых зрителей.

Изначально HBO Max анонсировал продолжение «Секса в большом городе» в качестве мини-сериала. Сколько будет сезонов по новому плану, пока неизвестно.

Проект расскажет о том, как Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли путь от сложной реальности и дружбы в 30 лет к еще более сложным переживаниям в 50. В первом сезоне And Just Like That… будет 10 серий, премьера запланирована на конец 2021 года.

Источник: daily.afisha.ru