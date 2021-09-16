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HBO Max продлил новое поколение «Сплетницы» на второй сезон
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14.09.2021

HBO Max продлил новое поколение «Сплетницы» на второй сезон

Перезагрузка «Сплетницы» получит второй сезон. HBO Max продлил проект еще до завершения первого сезона.

Вторая часть первого сезона начнет выходить только в ноябре. За первые шесть серий зрители познакомились с новыми героями шоу в исполнении Джордан Александер, Уитни Пик, Тави Гевинсон, Илай Брауна, Томаса Доэрти, Эмили Элин Линд и других актеров, а также узнали самые сокровенные секреты некоторых из них.

Сериал посвящен жизни богатых подростков из элитного квартала Нью-Йорка — Верхнего Ист-Сайда. Они проводят дни в обычном режиме — выбирают самый стильный лук для похода в школу, веселятся на вечеринках и влюбляются. У каждого из них есть свои тайны, но Сплетница не собирается их скрывать.

Во главе проекта — авторы оригинальной «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Голос Сплетницы вновь озвучивает Кристен Белл.

Источник: daily.afisha.ru

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