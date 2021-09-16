HBO Max продлил новое поколение «Сплетницы» на второй сезон

Перезагрузка «Сплетницы» получит второй сезон. HBO Max продлил проект еще до завершения первого сезона.

Вторая часть первого сезона начнет выходить только в ноябре. За первые шесть серий зрители познакомились с новыми героями шоу в исполнении Джордан Александер, Уитни Пик, Тави Гевинсон, Илай Брауна, Томаса Доэрти, Эмили Элин Линд и других актеров, а также узнали самые сокровенные секреты некоторых из них.

Сериал посвящен жизни богатых подростков из элитного квартала Нью-Йорка — Верхнего Ист-Сайда. Они проводят дни в обычном режиме — выбирают самый стильный лук для похода в школу, веселятся на вечеринках и влюбляются. У каждого из них есть свои тайны, но Сплетница не собирается их скрывать.

Во главе проекта — авторы оригинальной «Сплетницы» Джош Шварц и Стефани Сэвидж. Голос Сплетницы вновь озвучивает Кристен Белл.

Источник: daily.afisha.ru